Entente: l'UE inflige 344 millions d'euros d'amendes à cinq banques

Pour avoir révélé l'affaire auprès de la Commission européenne, la banque suisse UBS a bénéficié d'une immunité totale Fabrice COFFRINI AFP/Archives

Bruxelles (AFP) – La Commission européenne a infligé jeudi un total de plus de 344 millions d'euros d'amendes aux banques UBS, Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), HSBC et Crédit Suisse, reconnues coupables d'entente sur le marché des opérations de change.