La Bourse de Paris recule de 1,25% à la clôture

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a reculé nettement jeudi (-1,25%) dans une volatilité accrue face au manque de certitudes au sujet du variant Omicron et à une possible accélération du retrait du soutien monétaire de la banque centrale américaine.

L'indice CAC 40 a perdu 86,12 points à 6.795,75 points. Depuis six séances, la place parisienne fait succéder tour à tour les clôtures en territoire négatif et positif, faisant le grand écart entre sa meilleure séance de l'année mercredi et sa pire séance depuis mars 2020 vendredi.

