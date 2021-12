Wall Street clôture en forte hausse, rebond technique dans un marché toujours nerveux

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en forte progression jeudi, portée par un rebond technique et des achats à bon compte, mais nervosité et volatilité restent de mise faute de données cliniques sur le variant Omicron du coronavirus.