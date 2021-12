Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP) – Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Publicité Lire la suite

Pas encore de décès signalé lié à Omicon

L'organisation mondiale de la santé (OMS) n'a pour l'heure pas d'information sur un éventuel décès lié au nouveau variant Omicron, a indiqué vendredi un porte-parole de l'organisation à Genève.

Le nouveau variant, classé inquiétant par l'OMS, a été détecté d'abord en Afrique australe mais depuis que les autorités sanitaires sud-africaines ont alerté l'OMS le 24 novembre, des infections avec Omicron ont été constatées dans une trentaine de pays sur tous les continents.

Transmissions locales d'Omicron aux Etats-Unis et en Australie

De premiers cas de transmission locale du variant Omicron ont été signalés aux Etats-Unis et en Australie. Parmi les dix cas confirmés aux Etats-Unis, une personne n'a pas voyagé à l'étranger, uniquement à New York, et une autre n'a pas voyagé du tout, montrant que le variant a commencé à se transmettre à l'intérieur du pays.

L'Australie a, elle, annoncé vendredi avoir détecté, à Sydney, trois premiers cas de variant Omicron, chez trois étudiants, malgré l'interdiction faite aux étrangers d'entrer sur son territoire et les restrictions de vols vers l'Afrique australe.

Norvège: au moins 17 cas présumés du variant Omicron après une fête

Au moins 17 personnes pourraient avoir contracté le variant Omicron après un repas de Noël organisé par leur employeur la semaine dernière à Oslo, à l'issue de laquelle plus de la moitié des quelque 100 participants, pourtant tous vaccinés, ont été testés positifs, a indiqué la municipalité vendredi. L'une des personnes s'était récemment rendue dans le sud de l'Afrique.

Afrique du Sud: pic d'infections chez les enfants

En Afrique du Sud, où les cas se multiplient avec le nouveau variant, un pic d'infections parmi les enfants a été signalé vendredi par les autorités de santé sans pouvoir dire si Omicron les touche davantage.

"L'incidence chez les moins de 5 ans est maintenant la deuxième plus élevée, juste derrière les plus de 60 ans", indiqué le Dr Wassila Jassat, spécialiste en santé publique de l'Institut national sud-africain pour les maladies contagieuses(NICD).

France: vaccination des enfants à risque mi-décembre

En France, la vaccination contre le Covid-19 sera ouverte "mi-fin décembre" aux enfants de 5 à 11 ans qui sont à risque de développer des formes graves et probablement aux autres enfants en janvier de façon "progressive et facultative", a annoncé vendredi le ministre de la Santé Olivier Véran.

JO de Pékin: un site pourrait interdire les spectateurs

L'un des sites majeurs des Jeux olympiques d'hiver de Pékin (4-20 février), le Palais national omnisports, imposera aux spectateurs d'être vaccinés, mais ces derniers pourraient être totalement interdits d'accès si l'épidémie s'aggrave en Chine, selon un média officiel.

Plus de 5,2 millions de morts

La pandémie a fait au moins 5.233.111 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi vendredi à 11H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 785.912 morts, devant le Brésil (615.179), l'Inde (470.115), le Mexique (294.715) et la Russie (278.857).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

burs-ang/mw/clr

© 2021 AFP