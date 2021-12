Covid-19: le variant Omicron commence à se propager localement aux Etats-Unis et en Australie

Un restaurant vide à New York le 2 décembre 2021. Aux Etats-Unis, cinq cas du variant Omicron ont été confirmés jeudi dans l'Etat de New York, un dans le Minnesota et un à Hawaï Yuki IWAMURA AFP

4 mn

Washington (AFP) – De premiers cas de transmission locale d'Omicron ont été signalés jeudi et vendredi aux Etats-Unis et en Australie, aggravant les inquiétudes concernant ce nouveau variant du coronavirus, déjà dominant en Afrique du Sud et qui pourrait le devenir en Europe.