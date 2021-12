Les strass du carnaval de Rio au musée des costumes de scène à Moulins

Un costume de carnaval de Rio exposé pas le Centre national du costume de scène à Moulins, dans l'Allier, le 2 décembre 2021 Thierry ZOCCOLAN AFP

Moulins (France) (AFP) – Paillettes, plumes et samba! Le centre national du costume de scène de Moulins (CNCS) bat au rythme du carnaval de Rio et de ses tenues chamarrées, à partir de samedi et jusqu'au 30 avril.