Wall Street termine en baisse, lestée par prises de bénéfices et Fed

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Manhattan (New York), le 16 novembre 2020 Angela Weiss AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en forte baisse vendredi, entraînée par des prises de bénéfices liées au variant Omicron et une certaine nervosité quant à une prochaine hausse de taux de la Banque centrale américaine (Fed).