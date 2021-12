Décès à 83 ans de Pierre Rabhi, écrivain et figure de l'agroécologie

L'écrivain et militant écologiste français Pierre Rabhi à Salé, au Maroc, le 7 octobre 2018

Paris (AFP) – L'écrivain et philosophe Pierre Rabhi, figure de l'agroécologie en France, cofondateur du mouvement Colibris, est décédé à l'âge de 83 ans, a appris l'AFP samedi auprès de sa famille.

Auteur notamment de "Vers la sobriété heureuse", vendu à plus de 460.000 exemplaires, ce militant de la cause écologiste, adulé par des personnalités comme Cyril Dion et Marion Cotillard, est mort samedi des suites d'une hémorragie cérébrale, a indiqué à l'AFP son fils, Vianney.

