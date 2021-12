Décès à 83 ans de Pierre Rabhi, écrivain et figure de l'agroécologie

L'écrivain et militant écologiste français Pierre Rabhi à Salé, au Maroc, le 7 octobre 2018 FADEL SENNA AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – Il a marqué de son empreinte la pensée écologiste et était une référence pour de nombreuses personnalités: l'écrivain et philosophe Pierre Rabhi, pionnier de l'agro-écologie en France et cofondateur du mouvement Colibris, est décédé samedi à l'âge de 83 ans.