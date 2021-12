L1: le Paris SG arrache le nul à Lens (1-1)

Lens (AFP) – Le Paris SG a arraché le point du match nul à Lens en égalisant dans le temps additionnel (1-1), samedi soir lors de la 17e journée de Ligue 1.

Les Nordistes, qui désormais n'ont plus gagné depuis quatre journées (3 nuls, 1 défaite), ont ouvert la marque par Seko Fofana (62e) d'une frappe lourde mal négociée par Keylor Navas, et Paris a égalisé par Georginio Wijnaldum, de la tête sur un centre de Kylian Mbappé (90+2). Lens est 5e et Paris, champion d'automne, leader avec treize points d'avance dans l'attente des matches de Rennes (3e) et Nice (4e), dimanche, respectivement à Saint-Etienne et contre Strasbourg.

