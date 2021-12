Manifestations pour demander "le respect pour la Corse et son peuple"

Manifestants rassemblés devant le préfecture à l'appel du parti autonomiste Femu a Corsica, à Ajaccio le 4 décembre 2021 Pascal POCHARD-CASABIANCA AFP

Ajaccio (AFP) – Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant les préfectures d'Ajaccio et de Bastia samedi sous le mot d’ordre "respect pour la Corse et son peuple", réclamant davantage d'autonomie pour l'île méditerranéenne, selon une correspondante de l'AFP et des médias locaux.