Twitter admet des "erreurs" dans sa nouvelle politique anti-harcèlement, détournée par l'extrême droite

Un membre des "Proud Boys" lors d'une manifestation à New York le 20 novembre 2021 STEPHANIE KEITH GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

Washington (AFP) – Destiné à lutter contre le harcèlement en ligne, le nouveau règlement de Twitter concernant les images et vidéos est à l'inverse utilisé par l'extrême droite américaine pour se protéger et harceler ses opposants, selon des militants et des experts.