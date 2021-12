Valérie Pécresse désignée candidate Les Républicains à l'élection présidentielle française

La présidente de la région Île-de-France a été désignée samedi candidate Les Républicains pour l'élection présidentielle française 2022. Valérie Pécresse a obtenu près de 61 % des voix lors du second tour du congrès organisé par le parti.

Valérie Pécresse a été désignée candidate du parti Les Républicains à la présidentielle samedi 4 décembre, ayant battu Éric Ciotti au second tour du congrès organisé en ligne auprès des adhérents, a annoncé le président du parti Christian Jacob, lors d'une conférence de presse.

La présidente de l'Île-de-France, favorite avec sa ligne libérale et ferme, a remporté 60,95 % des voix contre 39,05 % au très droitier député des Alpes-Maritimes.

Valérie Pécresse, candidate de notre mouvement à la présidence de la République. pic.twitter.com/IHcVcOrF3G — les Républicains (@lesRepublicains) December 4, 2021

"La droite républicaine est de retour"

"Je vais tout donner", a réagi Valérie Pécresse dans un discours, juste après l'annonce du résultat, saluant que "pour la première fois, le parti va se doter d'une candidate."

"La droite républicaine est de retour", a-t-elle par ailleurs assuré, appelant au rassemblement de son camp face à Emmanuel Macron, dont "la seule obsession" est de "plaire", et contre Éric Zemmour et Marine le Pen, des "marchands de peur" et des "diviseurs".

