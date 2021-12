À Wall Street, le Dow Jones rebondit et efface les pertes de la semaine passée

New York (AFP) – La Bourse de New York a nettement rebondi lundi et le Dow Jones a effacé les pertes de la semaine précédente, rassuré par les espoirs que le variant Omicron soit moins virulent qu'initialement redouté.