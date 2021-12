Wall Street ouvre en ordre dispersé, le Dow Jones tente un rebond

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York commençait la semaine en ordre dispersé lundi, le Dow Jones tentant un rebond après les pertes suscitées par l'apparition du variant Omicron du Covid-19 et le changement de ton de la Fed.