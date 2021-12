Défilé Chanel dans un nouvel espace à Paris dédié aux artisans du luxe

Paris (AFP) – Chaussures bicolores, broderies modernes de perles et de sequins, camélias faits à la main: Chanel a célébré mardi les métiers d'art dans un défilé qui s'est déroulé au 19M à Paris, nouvel espace qui veut réunir le meilleur des artisans du luxe.

Un public élégant en vestes en tweed accessoirisées de sacs matelassés a afflué vers le bâtiment flambant neuf dans un quartier populaire du nord de Paris, connu pour des campements de migrants et peu habitué au faste de la mode.

Le défilé a été entouré de mesures de sécurités draconiennes: tous les invités devaient effectuer un test PCR la veille, en plus de leur pass sanitaire. Le port du masque était exigé même à l’extérieur du bâtiment.

Sur le podium, une abondance de pièces en maille, des cardigans, mais aussi des "total looks" comme un ensemble mauve composé de bustier, jupe culotte, veste et cache-cou. Les plumes et paillettes sont omniprésentes, le thème du défilé dédié aux artisans oblige.

Chanel est la seule des maisons de mode à présenter depuis 2002 les collections Métiers d'art, pour mettre en lumière les savoir-faire d'exception.

Chanel a acquis depuis 1985 près d'une quarantaine de maisons d'artisanat qui manquaient de financement, situées en France, en Italie, en Espagne et en Écosse et qui emploient plus de 6.600 personnes.

D'une surface de 25.500 m2 le 19M a été imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti, auteur entre autres du MuCEM à Marseille et du Département des Arts de l'Islam au Musée du Louvre, pour accueillir 11 maisons dont les brodeurs Lesage et Montex, le bottier Massaro, ou l'expert de la plume et de la fleur Lemarié qui travaillent avec Chanel et autres maisons de luxe.

"Quand on a commencé à travailler avec ces maisons dans les années 1985-1990, elles étaient éparpillées un peu partout dans Paris. Ces ateliers sont devenus trop petits. Pour qu'ils continuent à se développer et attirent de nouveaux talents, il fallait redonner une impulsion à l'histoire", avait expliqué à l'AFP en 2019 le président des activités mode de Chanel, Bruno Pavlovsky.

Le site est baptisé le 19M en référence à l’arrondissement parisien où il est situé et auquel il espère apporter de l'éclat, ainsi qu'à la date d'anniversaire de Gabrielle Chanel (19 août).

