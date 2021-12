Foot/C1: l'Atlético Madrid qualifié pour les 8e en battant Porto (3-1), l'AC Milan éliminé

Porto (Portugal) (AFP) – L'Atlético Madrid s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi en battant Porto (3-1), qui est reversé en barrage de Ligue Europa, alors que l'AC Milan est éliminé, battu par Liverpool 2-1.

Dans un match très tendu en deuxième période, qui s'est terminé à dix contre dix, l'Atlético s'est imposé grâce à Antoine Griezmann, buteur sur corner (56e), puis passeur pour Angel Correa (90e), et Rodrigo De Paul (90e+2). Dans l'autre match du groupe B, Liverpool, déjà qualifié et assuré de terminer premier, a renversé Milan grâce à Mohamed Salah (36e) et Divock Origi (55e), après l'ouverture du score de Fikayo Tomori (29e).

