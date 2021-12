Wall Street retrouve le moral et termine en forte hausse

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a nettement retrouvé le moral mardi, terminant en forte hausse, rassurée sur la dangerosité du variant Omicron et tirée par les valeurs technologiques du Nasdaq.