Foie gras banni des réceptions dans les villes écologistes: débat avec les fêtes

Lyon (AFP) – "Scandale" pour les uns, "belle nouvelle'" pour les autres: le bannissement du foie gras des manifestations officielles dans des villes écologistes comme Lyon, Strasbourg ou Grenoble fait réagir à l'approche des fêtes de fin d'année, même si ces mesures ne sont pas nouvelles.

Passée quasi-inaperçue en septembre 2020, la décision de la majorité écologiste lyonnaise de proscrire les petits fours au foie gras des réceptions a été saluée mardi par l'organisation de défense des droits des animaux Peta, qui surveille de près la politique des mairies françaises vis à vis de cette spécialité gastronomique traditionnelle.

"Aujourd’hui, le vent tourne en France contre ce produit d’une extrême cruauté et les engagements à ne plus servir de foie gras s’enchaînent, notamment par des mairies contactées par Peta et ses soutiens", déclare l'association dans un communiqué en saluant une "belle nouvelle pour les palmipèdes".

Peta salue, outre Lyon, la mairie écologiste de Strasbourg qui a banni ce produit de ses activités en juillet 2020, et Grenoble, où le foie gras a disparu des cérémonies depuis 2014. Le maire socialiste de Villeurbanne, près de Lyon, a pris une mesure similaire en mai 2021.

"Dommage pour Lyon Capitale de la Gastronomie!", a regretté lundi dans un tweet l'ancien maire de Lyon Gérard Collomb, tandis que le chef Christophe Marguin, président des Toques blanches lyonnaises, dénonçait sur BFMTV un "coup de com" des Verts lyonnais.

De son côté, l'Interprofession du foie gras (Cifog) s'est dite mardi "choquée et scandalisée" par ces décisions qualifiées "d'offenses à tous les producteurs français qui élèvent leurs animaux avec passion dans le plus strict respect du bien-être animal".

"Certains, comme le maire de Lyon, vont jusqu'à appeler au boycott dans les restaurants de leur ville", soutient encore le Cifog.

La mairie a bien indiqué lundi au mensuel Lyon Capitale qu'elle aimerait "élargir le dialogue autour de ces questions, afin que son initiative puisse être suivie dans les restaurants pour limiter au maximum le service du foie gras, voire l’arrêter", mais elle dément mercredi tout appel au boycott.

Au coeur d'une précédente polémique autour du menu unique sans viande dans les cantines en début d'année, l'équipe de Grégory Doucet a indiqué à l'AFP n'avoir ni le "pouvoir ni la volonté d’inciter les restaurateurs à modifier leur carte".

© 2021 AFP