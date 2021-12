C3: Naples décroche son ticket, Belgrade évite le pire

Le milieu macédonien Eljif Elmas vient marquer le 3e but de Naples contre Leicester, sous les yeux de Mario Rui au stade Diego-Maradona, le 9 décembre 2021

Paris (AFP) – Tombeur de Leicester (3-2) jeudi, Naples a décroché son ticket pour les 16e de finale de Ligue Europa au terme d'une dernière journée qui a vu l'Etoile rouge de Belgrade assurer sa première place.

Publicité Lire la suite

Les Serbes, tout comme le Spartak Moscou vainqueur plus tôt du Legia Varsovie dans le groupe C (1-0), sont les derniers qualifiés directs pour les huitièmes. Naples, les Glasgow Rangers, la Real Sociedad, Braga et le Dinamo Zagreb rejoignent les autres deuxièmes de groupe pour des barrages contre des équipes reversées de Ligue des champions.

Justement, dans le groupe C, les quatre clubs (Leicester, Naples, Spartak, Legia Varsovie) pouvaient encore croire à la qualification jeudi.

Les Napolitains ont bataillé pour finalement faire chuter Leicester (3-2), premier avant le coup d'envoi mais venu en Italie sans sept joueurs, dont certains touchés par le Covid-19. Une réalisation d'Adam Ounas (4e) et un doublé d'Elif Elmas (24e, 53e) ont offert le succès aux Italiens au terme d'un match spectaculaire, alors que Jonny Evans (27e) et Kiernan Dewsbury-Hall (33e) avaient permis aux "Foxes" de revenir.

De son côté, le Spartak Moscou l'a emporté à Varsovie grâce à l'unique but de Zelimkhan Bakaev (17e).

L'Etoile rouge y est

Pas de rencontre emballante entre la Lazio Rome et Galatasaray mais le match nul entre les deux formations déjà qualifiées (0-0) permet au club turc d'assurer la première place du groupe E et de rester invaincu à l'issue de la phase de poules. L'Olympique de Marseille, en l'emportant à domicile face au Lokomotiv Moscou (1-0) se console en accrochant la Ligue Europa Conférence.

Le Marseillais Mattéo Guendouzi en contrôle face au Lokomotiv Moscou en Ligue Europa au Vélodrome, le 9 décembre 2021 Christophe SIMON AFP

Les Serbes de l'Etoile rouge de Belgrade, qui pouvaient perdre leur première place du groupe F en cas de défaite à Braga et de victoire de Midtjylland, ont tremblé mais tenu leur rang en décrochant un nul (1-1).

Si le penalty de Galeno (52e) a un temps fait trembler les visiteurs, Aleksandar Katai a égalisé, là aussi sur penalty, à 20 minutes du terme. Surtout, Midtjylland n'a pu faire mieux qu'un nul (0-0) sur la pelouse de Ludogorets. Les Danois sont reversés en C4, tandis que Braga, deuxième, reste en C3 pour jouer les barrages.

Dans le groupe B, la Real Sociedad a assuré la deuxième place derrière Monaco en s'imposant largement (3-0) sur le PSV Eindhoven grâce notamment à un doublé de Mikel Oyarzabal et une réalisation en fin de rencontre d'Alexander Sorloth. Le Dinamo Zagreb, vainqueur sur le terrain de West Ham (1-0) dans le groupe H, décroche aussi une place pour les barrages.

Au sein du groupe D, Francfort, déjà qualifié, et le Fenerbahçe (3e) se sont quittés sur un nul (1-1) alors que l'Olympiakos, déjà assuré de jouer les barrages, s'est incliné contre le Royal Anvers (1-0) pour qui l'aventure européenne s'arrête là.

Les Lyonnais avec un but de Rayan Cherki ont fait match nul contre les Rangers FC au Parc OL, le 9 décembre 2021 JEFF PACHOUD AFP

Enfin, dans le groupe A, Lyon, premier, termine sur un nul dans un match pour du beurre contre les Glasgow Rangers, deuxièmes (1-1), tandis que le Celtic Glasgow (3e) a battu pour l'honneur le Betis Séville (3-2) dans le groupe G.

© 2021 AFP