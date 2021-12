Le nom de la famille Sackler, liée à la crise des opiacés, retiré du Met Museum de New York

Des visiteurs dans la salle du Temple de Dendour du Metropolitan Museum of Art de New York, le 29 août 2020 Kena Betancur AFP

New York (AFP) – Le nom de la famille Sackler, propriétaire du laboratoire pharmaceutique Purdue et désormais associée à la crise des opiacés aux Etats-Unis, va être retiré de sept galeries du Metropolitan Museum of Art de New York, a annoncé jeudi l'institution, désireuse comme d'autres de couper les ponts avec un symbole sulfureux.