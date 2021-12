Nombre record de journalistes emprisonnés dans le monde en 2021 (CPJ)

Un employé du Comité de protection des journalistes (CPJ) basé à New York, photographié dans ses locaux le 5 octobre 2021 Ed JONES AFP

2 mn

New York (AFP) – Jamais le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde n'a été aussi élevé, a dénoncé jeudi le Comité de protection des journalistes (CPJ) basé à New York, la Chine et la Birmanie représentant à elles seules un quart des 293 reporters derrière les barreaux.