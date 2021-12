Wall Street finit en ordre dispersé, faute de nouvelles fraîches

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, manquant de nouvelles pour orienter le marché, entre les développements des derniers jours sur le variant Omicron et un indicateur d'inflation très attendu vendredi.