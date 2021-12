Wall Street ouvre en baisse, respiration après trois séances de hausse

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi et repris son souffle après trois séances consécutives de hausse, le marché s'inquiétant d'une possible accélération du resserrement monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).