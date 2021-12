Acerbe, foutraque, frontal: l'Ours d'Or roumain arrive en salles

Le cinéaste roumain Radu Jude remporte l'Ours d'Or pour son film "Bad Luck Banging and Loony Porn", le 13 juin 2021 à Berlin AXEL SCHMIDT POOL/AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – "Bad Luck Banging and Loony Porn": charge contre l'hypocrisie sociale aussi foutraque que son titre est improbable ("Baise malencontreuse et porno loufoque"), le film lauréat du dernier Ours d'Or, du Roumain Radu Jude, arrive mercredi en salles.