Bobsleigh: du Canada aux Etats-Unis, Kaillie Humphries rêve toujours d'or

Montréal (AFP) – Pour continuer la compétition, elle a choisi de changer de nationalité: la double championne olympique de bobsleigh Kaillie Humphries a abandonné son Canada natal où elle se disait harcelée par son entraineur et rêve maintenant de briller aux JO-2022 sous la bannière américaine.

Pull "USA" sur le dos et bandeau étoilé dans les cheveux, la référence du bobsleigh féminin est tout sourire après une "très belle semaine": "Je me sens un peu dépassée, je ne vais pas mentir", lâche-t-elle en riant, lors d'un entretien avec l'AFP depuis l'Allemagne, où elle se trouve pour la Coupe du monde.

La sportive de 36 ans, originaire de Calgary dans l'ouest canadien, vient d'obtenir après deux années d'attente la citoyenneté américaine, ce qui devrait lui ouvrir la porte d'une participation aux JO de Pékin (4-20 février).

Et deux jours plus tard, elle est montée sur la plus haute marche du podium, pour la 28e victoire en Coupe du monde de sa carrière.

"C'est une très grande source de fierté et d'accomplissement", dit Kaillie Humphries. Et la fin pour elle d'une période avec "des hauts et des bas majeurs".

"J'avais peur"

En août 2018, elle dépose une plainte pour harcèlement moral et physique contre son entraîneur. Cela marque la fin de son aventure avec le Canada et elle choisit de rejoindre les Etats-Unis qu'elle est autorisée à représenter en Coupe du monde dès 2019.

Par la suite, l'enquête indépendante de la Fédération canadienne de bobsleigh concluera qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour établir le harcèlement.

"Ma carrière sportive était finie au Canada", dit-elle et ce "n'était plus prudent pour moi de continuer dans cet environnement".

"J'étais dans une situation où tous les jours, j'avais peur, je ne savais pas si je n'allais pas recevoir un coup de poing au visage parce que j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas...", raconte-t-elle, évoquant également des "menaces", des "humiliations publiques".

"J'ai essayé de parler", continue-t-elle parlant d'une "décision pas facile" et déplorant le peu de soutien qu'elle a reçu.

Kaillie Humphries et Kaysha Love heureuses de leur succès en bob à deux à Altenberg, le 5 décembre 2021 TOBIAS SCHWARZ AFP/Archives

Aujourd'hui, elle rêve d'une belle revanche sportive: à Pékin en février, elle pourrait ajouter deux médailles olympiques, en monobob, nouvelle épreuve au programme olympique, et en bob à deux, à son palmarès qui en comprend déjà trois (or en 2010 et 2014, bronze en 2018).

Changement de mentalité

Sur les réseaux sociaux, celle qui a remporté cinq titres de championne du monde et quatre éditions de la Coupe du monde, poste régulièrement ses séances d'entrainement. Cheveux blonds longs d'un côté de la tête, crâne rasé de l'autre, on la voit faire des pompes dans sa maison, s'entrainer dans les rues de Carlsbad en Californie, où elle vit avec son mari américain.

Elle est aujourd'hui persuadée que ces dernières années l'ont rendu plus forte et prône pour un sport débarrassé des entraineurs tyranniques et violents.

"Ce changement est tellement libérateur, je me sens en sécurité et porté par mon environnement actuel", explique-t-elle évoquant une évolution récente de mentalité dans le sport.

"C'est stimulant d'être avec des gens qui pensent comme vous, vous avez l'impression que vous pouvez simplement être vous-même et cela vous pousse à être le meilleur possible physiquement et mentalement".

La bobeuse américaine Kaillie Humphries lors de la compétition de bobsleigh à Altenberg, le 4 décembre 2021 Tobias SCHWARZ AFP/Archives

"Tout le monde mérite d'être traité avec respect, d'être dans un environnement sûr et de ne pas avoir peur d'être frappé, harcelé, maltraité", martèle cette fonceuse qui ne "regrette aucun de (ses) choix" et n'a jamais eu froid aux yeux.

Il y a quelques années, Kaillie Humphries s'était battu pour donner plus de place aux femmes dans son sport. C'est à sa demande que la Fédération internationale (FIBT) avait ouvert l'épreuve de bobsleigh à quatre, la catégorie-reine, aux femmes en autorisant les équipages mixtes.

Le 17 janvier, elle devrait savoir si elle peut se rendre à Pékin, pour une quatrième participation olympique qui serait déjà une victoire.

