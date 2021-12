Coupe d'Europe de rugby: le Racing 92 se réveille et se régale à Northampton

Northampton (Royaume-Uni) (AFP) – Trop. Le Racing 92, trop revanchard, trop fort, trop clinique, a submergé Northampton (45-14), vendredi, lors de la 1re journée de la Coupe d'Europe de rugby.

L'Ecossais Finn Russell, magicien retrouvé auteur de quatre "passes décisives" sur le doublé de Juan Imhoff (23e, 37e) et deux des trois essais de Wenceslas Lauret (8e, 42e), a fait vivre l'enfer aux Saints, pourtant troisièmes de Premiership.

Mieux, les Français se sont offerts un bon bol d'air frais après trois défaites de rang en championnat, et même quatre lors des cinq derniers matches, qui ont laissé les ambitieux franciliens hors des places qualificatives.

Nouvelle compétition, nouveau départ? Une chose est sûre, le Racing s'est rassuré et a retrouvé de la confiance avant de recevoir les Gallois des Ospreys, la semaine prochaine, à l'Arena, où il ne s'est plus imposé depuis plus d'un mois et la venue du Stade toulousain en pleine tournée automnale du XV de France.

"En Coupe d'Europe, il n'y a pas de joker, pas de temps pour se rattraper", avait d'ailleurs expliqué le manager Laurent Travers dans la semaine.

Résultat, les Racingmen, vexés, avaient promis de bien commencer. Ils ont tenu promesse en prenant le match par le bon coup: un essai refusé à Yoan Tanga (16 secondes), deux pénalités de Maxime Machenaud (2e, 4e), une interception (4e) puis un essai de Lauret (7e) ont pris les Saints à la gorge.

Trop fébriles, les Anglais ont coulé d'entrée. Et ni les essais de Courtnall Skosan (29e) et Fraser Dingwall (48e) ni les onze turnovers concédés par les visiteurs n'ont véritablement permis aux Saints de redresser la barre.

D'autant que le Racing, en pleine rebellion, a poursuivi son entreprise de démolition: avec leur Russell de gala, les Ciel et Blanc ont tout simplement assommé leurs adversaires, laissés groggy par une entame de match tout feu tout flamme.

Et, cette fois, contrairement à la déculottée reçue face à l'UBB (14-6 à la pause, défaite 37-14), le Racing 92 a tenu bon. Ouf!

