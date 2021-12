Coupe d'Europe de rugby: Toulouse, le Covid et les autres

Paris (AFP) – A part la pandémie, qui pourra arrêter le Stade toulousain? Le champion d'Europe démarre la défense de son titre continental samedi à Cardiff, là où a débuté son histoire d'amour avec la compétition, à nouveau perturbée par le Covid-19.

Publicité Lire la suite

L'équipe galloise des Llanelli Scarlets, dont 32 joueurs et membres du staff sont en quarantaine dans le cadre des mesures anti-Covid, a ainsi dû déclarer forfait pour son match contre Bristol samedi.

. Toulouse a toujours faim

"Le club a toujours eu un appétit particulier pour cette compétition". C'est peu de dire qu'Ugo Mola a le goût des lapalissades: le Stade toulousain aime la Coupe d'Europe autant que la Coupe d'Europe aime le Stade toulousain.

"On l'aborde avec beaucoup d'ambition. On a un titre à défendre: on sait ce qu'il faut faire et on va le faire avec beaucoup de conviction et d'engagement", a ajouté Romain Ntamack, avant de tempérer: "on a une étoile de plus mais tous les compteurs sont remis à zéro. Toutes les équipes vont nous attendre encore plus, à commencer par Cardiff. Il va falloir assumer notre statut".

Et ça commence au pays de Galles, où les Rouge et Noir ont décroché, en 1996, la première de leurs cinq étoiles européennes, sachant que Cardiff se présente avec un effectif amoindri du fait de cas de Covid-19 parmi six de ses membres.

. Fickou retrouve l'Europe

Gaël Fickou (27 ans, 64 sélections) n'a plus disputé la grande coupe d'Europe depuis avril 2017 et une défaite au Munster (41-16). Le centre international du Racing 92 portait alors les couleurs toulousaines. Son passage au Stade français ne lui avait pas permis d'y goûter à nouveau.

Le centre du Racing 92 Gaël Fickou (gauche), lors d'un match du Top 14 face à Montpellier à l'Arena de Paris La défense Arena à Nanterre, le 23 octobre 2021 Anne-Christine POUJOULAT AFP/Archives

Les Ciel et Blanc sont à la peine: après trois défaites de rang en championnat, ils ont glissé à la 8e place du Top 14. Le déplacement chez des Saints de Northampton en grande forme, mais qui n'ont jamais battu le Racing, s'annonce périlleux.

"C'est un nouveau défi, une nouvelle compétition à gagner. Penser à autre chose, c'est sans doute bien", a dit à l'AFP l'ouvreur Finn Russell.

. Un "Crunch" pour l'UBB

Le leader du Top 14 face au leader de la Premiership anglaise. Bordeaux-Bègles, ambitieux, débute sa campagne européenne par un "Crunch" croustillant contre Leicester.

Les deux équipes ne se sont jamais affrontées sur la scène continentale mais les Tigres, doubles vainqueurs de la compétition (2001 et 2002), vont tomber sur un os.

Les hommes de Christophe Urios n'ont plus perdu à domicile depuis juin, mais restent sur leurs gardes sans leur pépite Matthieu Jalibert, blessé. "Leicester, c'est bestial", prévient d'ailleurs Urios.

. La Rochelle repart en croisade

Finaliste malheureux de la Coupe d'Europe la saison dernière, le Stade rochelais a eu du mal à redresser la tête après avoir encore buté sur l'ogre toulousain en finale du Top 14.

Malgré un faux-pas le week-end dernier à Paris (25-20), les Maritimes ont retrouvé le cap en faisant évoluer leur jeu, avec plus de rythme et de possession.

Le talonneur du Stade rochelais, Pierre Bourgarit, lors d'un match du Top 14 contre l'Union Bordeaux-Bègles au stade Marcel-Deflandre de La Rochelle, le 5 novembre 2021 ROMAIN PERROCHEAU AFP/Archives

Ils peuvent aussi compter sur leur fidèle public du stade Deflandre. "Je pense vraiment qu'il est difficile pour les équipes adverses de venir jouer ici quand nous avons nos 16.000 supporters derrière nous", souligne le demi de mêlée néo-zélandais Tawera Kerr-Barlow. "Quand nous sommes fatigués, ils nous donnent de l'énergie et ce dernier coup de pouce pour franchir la ligne".

. Castres et Montpellier au révélateur

Encore un peu vert, le Stade français retrouve la Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2015-2016, contre les Irlandais du Connacht.

Clermont, qui alterne le bon et le moins bon en championnat, reçoit l'Ulster qui ne s'est plus imposée en France depuis janvier 2016 à Oyonnax.

Montpellier, vainqueur du Challenge européen la saison dernière et intraitable en Top 14 cette saison, va passer un vrai test en Angleterre, sur le terrain d'Exeter, champion d'Europe 2019.

Enfin, Castres tentera d'imposer sa loi aux Harlequins, dernière équipe européenne à avoir battu le CO à Pierre-Fabre, en 2015.

© 2021 AFP