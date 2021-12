Jean Castex rencontre des soignants à l'hôpital de Strasbourg, très endetté

Jean Castex se fait contrôler son pass sanitaire avant de visiter le Nouvel Hopital Civil" (NHC) à Strasbourg, le 10 décembre 2021 PATRICK HERTZOG AFP

2 mn

Strasbourg (AFP) – Jean Castex a rencontré vendredi des soignants de l'hôpital de Strasbourg et annoncé les montants des aides du "Ségur de la Santé" allouées à cet établissement, dont le taux d'endettement est le plus élevé de France et où de nombreux personnels ont manifesté en début d'après-midi.