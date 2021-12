"Soyez audacieux", dit Alicia Keys aux jeunes du Golfe en mutation

L'auteure-compositrice-interprète américaine Alicia Keys au Met Gala 2021 au Metropolitan Museum of Art, le 13 septembre 2021, à New York

Dubaï (AFP) – L'icône américaine de la soul et du R&B Alicia Keys a exhorté jeudi les jeunes de la région du Golfe, en pleine mutation sociale, à "continuer à faire preuve d'audace" peu avant la sortie de son dernier album "KEYS".

La lauréate de 15 Grammy Awards doit dévoiler "KEYS" dans la nuit de jeudi à vendredi, à minuit (20H00 GMT), dans le riche émirat de Dubaï, et donnera un concert en direct vendredi soir.

"Continuez à être audacieux, continuez à être unique en votre genre", a lancé la chanteuse dans un entretien avec l'AFP sur le site de l'Exposition universelle de Dubaï, interrogée sur son message aux jeunes des pays du Golfe.

"Ne doutez pas de vous, tout ce dont vous avez besoin est en vous", a-t-elle ajouté.

Des changements sociaux et économiques à grande échelle sont en cours dans le Golfe riche en ressources énergétiques et dont la majorité des 57 millions d'habitants a moins de 30 ans.

Les lois sont aussi en permanence modifiées aux Emirats arabes unis, assouplissant par exemple l'interdiction pour les couples non mariés de vivre ensemble ou encore les restrictions sur l'alcool.

Les deux pays tentent de diversifier leurs économies dépendantes du pétrole en développant les secteurs du tourisme, du commerce et des divertissements.

"Il y a tellement d'innovation, tellement de mouvement, de créativité, de vision", a poursuivi Alicia Keys, qui a vendu plus de 65 millions de disques au cours de sa carrière.

L'album "parle d'être illimité, d'être désinhibé et de réaliser ses rêves les plus fous", poursuit-elle.

"Ordre divin"

La chanteuse et musicienne de 40 ans, a indiqué que son double album est aussi un "retour aux bases".

"Il s'agit vraiment de revenir chez soi. De revenir vers vous-même, de moi qui revient vers moi-même, c'est pourquoi je l'appelle KEYS", explique-t-elle.

La chanteuse se produira au dôme Al Wasl Plaza, pièce maîtresse du vaste site de l'Expo où les organisateurs espèrent attirer 25 millions de visiteurs au cours de l'exposition universelle qui s'est ouverte le 1er octobre et va durer six mois.

Le dôme al-Wasl Plaza, pièce maîtresse de l'Expo 2020 de Dubaï, le 1er octobre 2021 Karim SAHIB AFP/Archives

Cet album est le premier sorti par la chanteuse depuis le début de la pandémie de Covid-19, une période qui a été très difficile pour l'industrie musicale, avec des milliards de dollars de pertes.

"Pendant la pandémie, je pense qu'il y a eu tellement d'opportunités de vraiment se rapprocher des gens que l'on aime et de comprendre ce qui a un sens pour vous", a-t-elle souligné. "Je vois les choses totalement différemment maintenant, comme nous tous je pense".

"J'ai vraiment appris qu'il y a une part d'ordre divin dans la musique que j'ai créée car je n'aurais jamais imaginé une pandémie et pourtant la musique s'associe avec tant de puissance à ce que nous avons vécu durant cette période".

L'artiste, qui est aussi actrice, auteure et militante, se prépare à une tournée internationale à l'été 2022.

En mars, elle sortira également un roman graphique intitulé "Girl on fire", basé sur son titre du même nom et racontant l'histoire d'une adolescente de 14 ans, qui découvre avoir des pouvoirs de télékinésie et protège son frère mis en joue par un policier armé.

