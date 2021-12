Wall Street ouvre en hausse, pas impressionnée par l'inflation américaine

La statue du taureau à Wall Street SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

2 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, pas émue par un chiffre d'inflation pourtant au plus haut depuis près de 40 ans, largement anticipé par le marché.