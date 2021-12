Inde: les agriculteurs lèvent le camp après un an de manifestations

Des agriculteurs quittent leurs campements après un an de manifestations, le 11 décembre 2021 à Ghazipur, en Inde Prakash SINGH AFP

New Delhi (AFP) – Des milliers d'agriculteurs indiens empaquetaient leurs affaires et démontaient les villages de tentes samedi à la périphérie de New Delhi, afin de rentrer chez eux après une année de manifestations contre la politique agraire du gouvernement.