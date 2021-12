Ski alpin: Pinturault bute sur Odermatt à Val d'Isère

Le Suisse Marco Odermatt (c), vainqueur du géant de Val d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, devant le Français Alexis Pinturault (g) et l'Autrichien Manuel Feller, le 11 décembre 2021

Val d'Isère (France) (AFP) – Alexis Pinturault, tenant du titre du classement général, a été dominé par le Suisse Marco Odermatt à l'issue d'un magnifique duel sur le géant de Coupe du monde de ski alpin de Val d'Isère samedi.

Pour son premier podium de l'hiver, Pinturault a terminé à 59/100 du Suisse, qui signe déjà une 3e victoire cette saison. L'Autrichien Manuel Feller termine 3e à 1 sec 24.

Fumigène bleu, explosion du public, le poing droit levé de bonheur, l'arrivée triomphale d'Alexis Pinturault à l'issue d'une belle 2e manche a eu des airs de succès.

Meilleur temps de la première manche devant "Pintu", Marco Odermatt allait devoir se surpasser pour devancer le Français. Une minute, 5 secondes et 17 centièmes plus tard, le Suisse a écrasé la course et climatisé la foule.

Le Suisse Marco Odermatt, lors de la 1ère manche du géant de Val d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, devant le Français Alexis Pinturault (g) et l'Autrichien Manuel Feller, le 11 décembre 2021 Jeff PACHOUD AFP

C'est bien Odermatt le maître de la neige en ce début de saison, alors que les flocons se sont remis à tomber sur la station savoyarde au moment même où le meilleur skieur actuel a franchi la ligne.

Dans une pente vertigineuse et sur une piste rendue très exigeante par les importantes chutes de neige de la veille, Odermatt a réalisé une nouvelle démonstration de force et signé une 3e victoire après le géant d'ouverture de Sölden (Autriche) fin octobre et le super-G de Beaver Creek (Etats-Unis) la semaine dernière.

"Magnifique pour moi"

"C'était magnifique pour moi aujourd'hui. C'était une course très difficile avec les conditions, la neige, la lumière, mais je suis très content avec cette victoire", a-t-il savouré.

La joie du Suisse Marco Odermatt, vainqueur du géant de Val d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, devant le Français Alexis Pinturault (g) et l'Autrichien Manuel Feller, le 11 décembre 2021 Jeff PACHOUD AFP

Rien ne résiste au prodige suisse, revenu seulement lundi d'Amérique du nord, qui augmente son avance en tête du classement général (446 points contre 310 à l'Autrichien Matthias Mayer).

Son duel avec Pinturault devient petit à petit un classique de la Coupe du monde en géant, un combat d'immenses talents de deux générations différentes.

Au printemps, le Français (30 ans) avait assommé le Suisse chez lui à Lenzerheide en remportant le dernier géant, et avec, le petit globe de la spécialité et le gros globe de cristal.

Cette saison, le Nidwaldien (24 ans) a pris la main, dominateur en géant et en super-G et en grands progrès en descente, et s'impose comme le favori pour le gros globe de cristal.

Pour rivaliser avec lui, Pinturault (4e du général à 241 points de la tête) doit prouver dès dimanche sur le slalom qu'il peut jouer les premiers rôles sur cette discipline, la seule qu'Odermatt ne dispute pas.

"C'est mon premier podium de la saison. Ca donne une forme de confiance, ça me donne des réponses, mon ski est présent, je suis à la bagarre pour le podium et les victoires, à moi de construire là dessus", a-t-il expliqué en zone mixte.

Le Français Alexis Pinturault salue ses supporters, après avoir terminé 2e du géant de Val d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, le 11 décembre 2021 Jeff PACHOUD AFP

"Marco (Odermatt) est très très fort, il gagne beaucoup, je vais essayer de hausser mon niveau, de m'améliorer encore."

"Du bonheur"

Derrière le skieur de Courchevel, le champion du monde Mathieu Faivre a raté sa 2e manche (23e temps) et pris la 8e place à 2 sec 04. Victor Muffat-Jeandet est 11e (à 2 sec 29), Thibaut Favrot 16e (à 2 sec 58), un bon résultat d'ensemble pour les Bleus devant leurs fans.

"C'est super d'avoir ce public, ça nous a vraiment manqué l'année dernière. Dès l'échauffement d'avoir l'orchestre, la clameur, le speaker, ça me donne du bonheur et ça me rappelle pourquoi je fais des courses de ski. Je pense que c'est ce que j'avais oublié l'année dernière", a salué Muffat-Jeandet, licencié dans la station.

Le Français Victor Muffat-Jeandet, lors de la 1ère manche du géant de Val d'Isère, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, devant le Français Alexis Pinturault (g) et l'Autrichien Manuel Feller, le 11 décembre 2021 Jeff PACHOUD AFP

Après une saison à huis clos, le ski alpin a retrouvé le public (passe sanitaire et masques de rigueur) cet hiver.

Quelques centaines de personnes étaient présentes samedi malgré les difficultés de circulation de la veille dans la région (neige, verglas, risque d'avalanche). Des supporters de Mathieu Faivre ont mis 9h en voiture depuis Nice.

"Ils sont venus pour la course mais pas que, les neuf heures de route vont être rentabilisées", a souri le skieur d'Isola 2000, en pensant aux établissements nocturnes de Val d'Isère.

S'ils le peuvent, ces supporters sont attendus dimanche à 09h30 pour la première manche du slalom (2e manche à 13h00).

