F1: "ça a été une saison incroyable", conclut Verstappen

Abou Dhabi (AFP) – "Ca a été une saison incroyable, pas uniquement cette course", analyse le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) après avoir arraché in extremis son premier titre mondial en F1 au dernier tour du dernier Grand Prix à Abou Dhabi dimanche.

Publicité Lire la suite

"On a eu nos moments difficiles, mais ça fait partie de la lutte pour le titre", a-t-il dit de son grand rival, le Britannique Lewis Hamiltion, dont l'écurie Mercedes a déposé une réclamation sur le déroulement de la fin de course.

Q: Comment qualifier cette course ?

R: "Trépidante ! Au début, on manquait clairement de rythme. J'ai essayé de suivre (Lewis Hamilton, son rival pour le titre, en tête, ndlr) aussi longtemps que possible mais on n'avait pas le rythme. Déjà, notre départ n'était pas bon. C'est assez difficile, j'étais un peu esseulé. Puis Checo (Pérez, son équipier) a fait un super travail pour essayer de garder Lewis derrière lui (après un passage du Britannique par les stands, ndlr) et l'écart s'est réduit. Mais Lewis l'a dépassé et il s'est de nouveau éloigné. On a tenté quelque chose de différent (en changeant de pneus) pendant la voiture de sécurité virtuelle mais ça n'a pas marché, on n'avait toujours pas le rythme. Puis tout est devenu fou à la fin, avec la voiture de sécurité puis le redémarrage. (...) Bien sûr, ça a eu l'air compliqué à certains moments, je ne voyais pas d'opportunité de renverser le cours des choses. Mais la voiture de sécurité nous a offert un arrêt aux stands gratuit, on en a profité pour passer des pneus plus tendres et le dernier tour a été juste incroyable. J'avais plus d'adhérence (qu'Hamilton), mais il fallait quand même le faire et on l'a fait ! (...) En plus, j'avais une énorme crampe à une jambe. Mais dans le dernier tour, il faut serrer les dents. Ensuite, c'était juste des émotions hallucinantes."

Le pilote néerlandais Max Verstappen (Red Bull) remporte le Grand Prix d'Abou Dhabi devant le septuple champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), et décroche ainsi son 1er titre mondial, le 12 décembre 2021 KAMRAN JEBREILI POOL/AFP

Q: Commencez-vous à digérer ces émotions ?

R: "Ca entre doucement. Ca a été une saison incroyable, pas uniquement cette course. Des bagarres incroyables... Avant de commencer la saison, j'avais le sentiment qu'on pourrait avoir de meilleures chances comparé aux occasions manquées de ces dernières années, mais être là à la fin, c'est une réussite incroyable. (...) Le passé revient dans ma tête maintenant, surtout les voyages à travers l'Europe avec mon père (à l'époque du karting, ndlr). On avait un premier objectif: arriver en F1, espérer gagner une course et entendre l'hymne national. Mais ensuite, bien sûr, le but ultime était le titre mondial, ce qui est très dur à décrocher. Maintenant que c'est arrivé, c'est dingue. Et d'avoir mes proches, ma famille, mes amis, mon père, mon manager, ma petite amie, tous ici, ça rend les choses encore plus spéciales."

La joie sur le podium du pilote néerlandais Max Verstappen, après avoir remporté le Grand Prix d'Abou Dhabi et décroché son 1er titre mondial, le 12 décembre 2021, devant le septuple champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton (g) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr KAMRAN JEBREILI POOL/AFP

Q: Votre rivalité avec Lewis Hamilton a été exceptionnelle. Qu'en retenez-vous ?

R: "De manière générale, je l'ai vraiment appréciée. Bien entendu, on a eu nos moments difficiles, mais ça fait partie de la lutte pour le titre (...) et, maintenant que la saison est finie, on va pouvoir se détendre un peu. C'était tendu comme compétition. Lors de chaque course ou presque, on s'est poussé l'un l'autre jusqu'à la limite et nos voitures aussi. Je pense que c'est vraiment super à voir."

Le septuple champion du monde de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton, félicite le Néerlandais Max Verstappen, après sa victoire dans le Grand Prix d'Abou Dhabi et son 1er titre mondial, le 12 décembre 2021 ANDREJ ISAKOVIC AFP

Propos recueillis en conférence de presse

© 2021 AFP