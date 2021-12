"No Pasaran!": à Perpignan Hidalgo défend une France "juste" et "réunie"

La candidate PS à la présidentielle, Anne Hidalgo, en meeting à Perpignan le 12 décembre 2021 Lionel BONAVENTURE AFP

Perpignan (AFP) – "No pasaran!", a proclamé dimanche à Perpignan la candidate PS à l'élection présidentielle Anne Hidalgo face "aux candidats de l'intolérance" contre lesquels elle a promu une France "juste" et "réunie" et appelé de nouveau à l'union de la gauche.