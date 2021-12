En direct : large victoire du "non" à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie

Le "non" à l'indépendance a remporté une victoire écrasante en Nouvelle-Calédonie lors du troisième référendum d'autodétermination. Le scrutin a cependant été marqué par une abstention record, les partis indépendantistes ayant appelé à ne pas se rendre aux urnes. Suivez l'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, à partir de 13h.

C'était un résultat attendu : le "non" à l'indépendance l'emporte de manière écrasante dimanche 12 décembre lors du troisième référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, marqué par une abstention record après l'appel des indépendantistes à bouder le scrutin.

Selon les résultats définitifs, le non à l'indépendance de cet archipel français stratégique du Pacifique-Sud l'emporte à 96,49 %.

Emmanuel Macron doit s'exprimer à 13 h lors d'une allocution d'une dizaine de minutes.

Les indépendantistes avaient annoncé qu'ils ne se rendraient pas aux urnes, invoquant l'impossibilité d'organiser "une campagne équitable" alors que l'archipel est touché depuis septembre par l'épidémie de Covid et que la population kanak est plongée dans le deuil.

Le mot d'ordre de non-participation du FLNKS et de tous les nationalistes semble avoir été suivi à la lettre. La participation à 17 h s'établissait à 41,60 %, en chute libre par rapport aux précédents référendums.

Un nouveau "référendum de projet" en 2023

Dans ce contexte, la victoire des loyalistes était attendue et tous les états-majors sont déjà en train de réfléchir à leurs propositions pour la suite.

En juin à Paris, les acteurs calédoniens avaient décidé avec l'État qu'après le 12 décembre s'ouvrirait "une période de stabilité et de convergence" avant un "référendum de projet" d'ici juin 2023, qui, en cas de oui dimanche, porterait sur la constitution d'un nouvel État et, en cas de non, sur un nouveau statut dans la République.

>> À lire : Les fractures de la Nouvelle-Calédonie ravivées à l'aube du dernier référendum sur l'indépendance

Le dialogue ne sera cependant pas si facile. Le FLNKS et les nationalistes ont déjà prévenu jeudi qu'ils récusaient toute rencontre avec le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, arrivé vendredi à Nouméa, avant l'élection présidentielle française en avril 2022.

"Une partie des formations politiques indépendantistes ne souhaite pas négocier avant la présidentielle: nous en prenons acte. L'État n'entend pas non plus confondre vitesse et précipitation dans cette phase importante. La déclaration de Paris du 1er juin dernier venant sécuriser la fin de l'accord de Nouméa permet d'envisager cette période de transition jusqu'en juin 2023", a-t-on indiqué dans l'entourage du ministre.

