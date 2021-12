"Belfast" et "The Power of the Dog" en tête des nominations aux Golden Globes

Le rappeur Snoop Dogg lit la liste des nominations pour la 79e édition des Golden Globes, le 13 décembre 2021 à Beverly Hills Robyn Beck AFP

Los Angeles (AFP) – "Belfast" de Kenneth Branagh et "The Power of the Dog" de Jane Campion ont dominé lundi les nominations des Golden Globes, plongés dans la tourmente et l'incertitude après une vague de critiques et de boycott pour leur manque de diversité et de transparence.