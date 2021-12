Nouvelle-Calédonie: une "catastrophe" pour Mélenchon, un "goût d'inachevé" pour le PS

Paris (AFP) – Le candidat LFI à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a qualifié lundi de "catastrophe" le résultat du référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie, qui laisse un "goût d'inachevé" selon le PS.

Publicité Lire la suite

Le scrutin a été massivement favorable au maintien dans la France mais boycotté par les indépendantistes.

"Le résultat est une catastrophe parce que seulement 43% des personnes sont allées voter", a-t-il déclaré dans une conférence de presse à son QG de campagne.

Rappelant la promesse de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe de ne pas organiser "un référendum pendant la période présidentielle, entre septembre 2021 et août 2022", le leader insoumis a dénoncé "l'erreur du gouvernement d'être passé outre l'opposition des Kanaks."

Dans un contexte de boycott par les indépendantistes qui arguaient d'une "campagne équitable impossible" du fait de la pandémie de Covid-19, le troisième et dernier référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, prévu par les accords de Nouméa de 1998, a vu la victoire du "non" à l'indépendance par 96,49%, avec une abstention massive (56,1%).

"Je forme le voeu qu'on n'aille pas d'une brutalité à l'autre", a poursuivi M. Mélenchon, mettant en garde contre un éventuel "bouleversement des institutions actuelles" néo-calédoniennes "après un référendum mal situé et mal accepté."

Le chef de La France insoumise a affirmé que, à l'inverse des déclarations du président Macron, les accords de Nouméa arriveraient à leur "terme juridique" uniquement quand "de nouvelles institutions auront été mises au point."

"Si le gouvernement a pensé se débarrasser d'un problème pour être plus présent politiquement dans la guerre froide qu'il veut mener contre la Chine, il a fait une belle erreur", a ajouté le député insoumis.

Le Parti socialiste estime lui, dans un communiqué, que "si les deux premiers référendums se voulaient exemplaires, celui-ci laisse un goût d’inachevé qui ne peut être ignoré". Et "le retrait" des partis indépendantistes "ne peut donner lieu à aucun triomphalisme, ni à aucune lecture définitive des résultats du scrutin".

Le PS demande à l'Etat de "retrouver les voies d’une approche équidistante et consensuelle de la question calédonienne", en associant aux discussions les missions parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que la société civile calédonienne qui réclame "une véritable politique de réduction des inégalités".

Cet archipel stratégique de plus de 200.000 habitants, situé au coeur de l'Océan Pacifique, apporte à la France une vaste zone économique exclusive (ZEE) de quelque 1,5 million de km2 et donc un emplacement stratégique dans la région indo-pacifique, théâtre principal de la nouvelle rivalité entre la Chine et les États-Unis.

© 2021 AFP