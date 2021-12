Convention Etat-Marseille contre la pauvreté: une première pour une ville

Marseille (AFP) – Une convention d'appui à la lutte contre la pauvreté de 1,4 million d'euros entre l'Etat et la ville de Marseille, une première pour une municipalité, sera présentée vendredi lors du dernier conseil municipal de l'année de la deuxième ville de France.

"C'est un plan à 1,4 million d'euros financé à 50% par l'Etat et 50% par la ville", a détaillé mardi lors d'une conférence de presse Audrey Garino, l'adjointe au maire de Marseille en charge des Affaires sociales.

"La ville de Marseille est la première ville en France à obtenir cette contractualisation en direct avec l'Etat", ce qui "vient sanctionner 17 mois de travail avec les services de l'Etat, avec les associations, pour mettre en place un véritable plan d'action et de lutte contre la pauvreté sur le territoire", a-t-elle ajouté.

Jusqu’à présent, la prévention et la lutte contre la pauvreté, qui font l'objet depuis 2018 d’une stratégie nationale de l'Etat, se déclinaient via des conventions passées avec les départements et les métropoles.

"Depuis notre arrivée la ville a décidé de développer une politique volontariste" en matière de pauvreté, dont le taux "est proche de 26%, très au-delà de la moyenne nationale", a poursuivi Mme Garino, en soulignant que cette réalité a été "renforcée par la crise sanitaire, par la crise du Covid".

Dans cette convention, l'accent sera notamment mis sur l'accès aux droits de certains publics vulnérables passant souvent sous les radars, en particulier les sans-abris, les personnes domiciliées --c'est-à-dire sans adresse, qui sont plus de 10.000 personnes à Marseille-- ou encore les seniors.

