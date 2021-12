Le trafic illégal d'anguilles, "plus lucratif que la drogue et les armes"

De jeunes anguilles nagent dans une ferme d'anguilles à Hamamatsu, dans la préfecture de Shizuoka, au Japon, le 16 avril 2021 Charly TRIBALLEAU AFP

3 mn

Tokyo (AFP) – Le déclin mondial des populations d'anguilles et les moyens mis en place pour les sauver ont favorisé le braconnage et fait émerger un immense marché noir qui serait plus rentable que les trafics de drogue, d'humains et d'armes.