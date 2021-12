NBA: les Warriors repassent devant les Suns, Curry talonne Allen

Los Angeles (AFP) – Golden State, vainqueur à Indiana grâce à Stephen Curry, à qui il ne manque plus que deux paniers à trois points pour battre le record historique de Ray Allen, a repris la tête du championnat NBA à Phoenix, battu chez les Clippers, lundi.

La star des Warriors n'a pas partie facile en ce moment. Car aucune équipe ne veut être celle qui lui aura permis de dépasser les 2.973 tirs marqués derrière l'arc par son glorieux aîné.

Face aux Pacers, il lui en fallait sept pour y parvenir. Et il en a planté cinq, pâtissant d'une réussite médiocre (5/15), mais le dernier inscrit à 80 sec du terme a fait basculer la rencontre.

Il a ainsi réduit le score à 100-98, avant d'égaliser sur une pénétration. Indiana, qui a compté neuf longueurs d'avance dans le dernier quart-temps, dans le sillage de Domantas Sabonis (30 pts, 11 rbds), a finalement cédé (102-100) sur un panier de Kevon Looney (14 pts, 8 rbds), au rebond offensif sur l'ultime tentative de Curry (26 pts, 6 passes).

Sauf improbable contre-performance, ce dernier deviendra le meilleur shooteur à trois points de l'histoire mardi au Madison Square Garden de New York, où il a l'habitude de briller, en témoignent ses 54 points réussis en 2013 et 2020.

"Il y a beaucoup de battage autour de ce record, parfois cela pousse trop de précipitation. Maintenant que je frappe à la porte, c'est assez surréaliste, mais il faut aussi essayer de laisser les choses se faire", a dit Curry, comme s'adressant à lui-même.

En attendant, Golden State a fait la bonne opération du jour puisque Phoenix, défait à Los Angeles (111-95), a cédé la première place à l'Ouest. Sans Devin Booker (cuisse) ni DeAndre Ayton (malade), les Suns étaient plus démunis que les Clippers (5e), pourtant privés de Paul George (coude) mais portés par Marcus Morris (24 pts, 11 rbds).

Tatum tatoue les Bucks

Memphis a pour sa part conforté son 4e rang, fort d'un troisième succès d'affilée, largement remporté contre Philadelphie (126-91).

Privés depuis plus de deux semaines de Ja Morant (genou), les Grizzlies en paraissent nullement affectés, et affichent un bilan de huit victoires en neuf matches en son absence. Face aux Sixers (6e à l'Est), dépourvus de Joel Embiid (côtes), Dillon Brooks (23 pts) et Jaren Jackson Jr (22 pts) se sont illustrés, le banc apportant 56 unités.

Aux 7e et 8e rangs demeurent Dallas et Denver. Les Mavericks, sans Luka Doncic (cheville) mais avec Kristaps Porzingis (24 pts, 13 rbds, 5 contres), ont disposé de Charlotte (120-96). Les Nuggets ont vaincu Washington (113-107) guidés par un Nikola Jokic impérial (28 pts, 19 rbds, 9 passes) jusqu'à son exclusion pour contestation arbitrale.

Luka Doncic (gauche) et Kristaps Porzingis, des Dallas Mavericks, lors du match contre les Charlotte, le 13 décembre 2021 à l'American Airlines Center de Dallas TOM PENNINGTON GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

A l'Est, les Bucks ont chuté (117-103) chez des Celtics à la traîne après le premier quart-temps (30-21), mais qui ont pu s'appuyer sur Jayson Tatum, auteur de 42 points, dont 16 dans le dernier quart-temps, bien aidé par Jaylen Brown (19 pts).

Giannis Antetokounmpo a eu moins d'impact que d'habitude (20 pts, 8 rbds) pour Milwaukee, toujours 3e et qui voit Cleveland se rapprocher à la 4e place. Les surprenants Cavaliers ont remporté un quatrième succès (105-94) consécutif face à Miami (5e), pour beaucoup dû aux 23 points de Kevin Love, tous inscrits en seconde période.

Stoppant une série de trois revers, Boston (9e) en a profité pour dépasser Atlanta (11e), défait à domicile (132-126) par Houston, malgré 41 points de Trae Young et en gaspillant une avance confortable de 19 longueurs. Les Rockets d'Eric Gordon (32 pts) ont été explosifs dans le dernier quart-temps (44-25).

