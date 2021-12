Rétractation de Takieddine: l'ex-directeur de Paris Match Hervé Gattegno entendu par les enquêteurs

Paris (AFP) – Hervé Gattegno, l'ex-directeur de Paris Match et du JDD, est interrogé depuis mardi matin par les enquêteurs de l'Office anticorruption (OCLCIFF) sur la rétractation temporaire de Ziad Takieddine de ses accusations de financement libyen de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy, a-t-on appris de source proche du dossier.

Il est entendu en audition libre dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en mai sur les conditions dans lesquelles avait été organisé en novembre 2020, à Beyrouth, un entretien retentissant de Ziad Takieddine accordé à Paris Match et BFMTV, a précisé cette source, confirmant une information de Mediapart.

M. Takieddine avait alors temporairement retiré ses accusations selon lesquelles la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy avait reçu des fonds libyens. Il avaient ensuite rétabli ces accusations, début 2021 à Beyrouth, devant les magistrats instructeurs.

Dans une ordonnance de fin septembre, les juges se demandent si cette rétractation temporaire n'a pas été monnayée et si autour de cette possible manœuvre ne s'est pas jouée "une entreprise visant à influencer les déclarations d'un témoin", M. Takieddine, "et à tromper voire décrédibiliser publiquement" la justice dans cette affaire.

Plusieurs personnes ont été mises en examen dans ce dossier de "subornation de témoin", parmi lesquelles la papesse des paparazzis Michèle Marchand, ainsi qu'un homme déjà condamné pour escroquerie, Noël Dubus.

Concernant M. Gattegno, la justice s'interroge notamment sur l'intensité des échanges, autour de la période de réalisation de l'interview, entre "Mimi" Marchand et lui d'un côté; et de l'autre entre lui, Nicolas Sarkozy et l'avocat de ce dernier, Me Thierry Herzog.

L'entretien libanais a été "relu, amendé puis transformé en récit par Hervé Gattegno avant publication", ont relevé les juges dans une autre ordonnance. "Une réunion avait eu lieu entre Michèle Marchand, Noël Dubus et Nicolas Sarkozy avant la publication de l'article", notent-ils aussi.

Placée sur écoute par les enquêteurs au moment où elle est incarcérée à Fresnes, Mimi Marchand a déclaré mi-juillet à un ami ex-journaliste au sujet de M. Gattegno : "Cette opération, elle a été faite avec son accord et à sa demande, une fois que je lui ai proposée. J'ai pas été faire ça toute seule dans mon coin".

L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine à son arrivée au palais de justice de Paris le 7 octobre 2019 Bertrand GUAY AFP/Archives

M. Gattegno a été évincé mi-octobre de la tête de Paris-Match et du JDD.

Suite à l'ouverture de l'enquête judiciaire sur les conditions de publication de l'entretien, la société des journalistes (SDJ) de Paris-Match et des syndicats de journalistes avaient évoqué dans un texte fin juin le "profond malaise" régnant au sein de la rédaction de l'hebdomadaire au sujet de cette affaire, dont le traitement est dommageable pour "la crédibilité" de leur titre, estimaient-ils.

