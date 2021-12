Six femmes supplémentaires portent plainte contre Tesla pour harcèlement sexuel

Elon Musk, patron de Tesla, à Grünheide, en Allemagne, le 9 octobre 2021 Patrick Pleul dpa/AFP

New York (AFP) – Six femmes travaillant pour Tesla en Californie ont déposé mardi plainte contre l'entreprise, l'accusant d'avoir toléré du harcèlement sexuel, caractérisé par des grivoiseries, des contacts physiques non sollicités et des représailles contre les employées s'en plaignant, peu après deux plaintes similaires.