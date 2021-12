Wall Street termine en baisse, à cran avec l'inflation et la Fed

New York (AFP) – La Bourse de New York a clôturé en baisse mardi, crispée par un indicateur d'inflation record et dans l'attente d'un discours plus musclé de la Banque centrale américaine (Fed) mercredi.