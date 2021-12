La BCE fait un premier pas vers la sortie de son mode de crise

La présidente de la BCE Christine Lagarde lors d'une réunion à Francfort, le 16 décembre 2021 Thomas Lohnes POOL/AFP

4 mn

Francfort (AFP) – Prudence et souplesse : la Banque centrale européenne a annoncé jeudi l'allègement de son dispositif de soutien à l'économie, mais maintient des filets de sécurité et veut rester flexible dans un contexte économique incertain marqué par le variant Omicron et la poussée d'inflation