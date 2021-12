NBA: Le rookie Reaves sauve les Lakers en prolongation, le Covid menace

Le rookie des Lakers Austin Reaves inscrit le tir de la victoire face aux Mavericks le 15 décembre 2021 à Dallas TOM PENNINGTON GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – LeBron James, Russell Westbrook et Anthony Davis étaient bien là, mais c'est le rookie Austin Reaves qui a été le héros des Lakers, arrachant mercredi soir la victoire en prolongation face aux Mavericks (107-104), dans une NBA de plus en plus perturbée par le Covid-19.