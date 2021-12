Wall Street conclut dans le rouge, le Nasdaq en forte chute

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu jeudi dans le rouge, avec une sévère chute du Nasdaq et des valeurs technologiques, le marché digérant les décisions des banques centrales face à l'inflation.