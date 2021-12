Wall Street en ordre dispersé après le ton ferme de la Fed

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé jeudi après le ton ferme contre l'inflation de la Banque centrale américaine (Fed) et les réunions de la BCE et de la Banque d'Angleterre.