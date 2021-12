Au diapason: quand des babouins élaborent des conventions sociales

Paris (AFP) – Des chercheurs ont fait émerger des conventions sociales au sein d'un groupe de babouins qui, lors d'une expérience, se sont coordonnés pour résoudre un problème et obtenir une récompense, rapporte une étude.

Le principe de conventions n'est pas propre à l'espèce humaine et a déjà été observé chez certains singes, notamment lors des fameuses séances d'épouillage. Mais il s'agit de comportements apparus spontanément au sein d'un groupe, sans que l'homme n'intervienne.

Pour la première fois, des conventions sociales ont été mises au jour de manière expérimentale chez des animaux, selon cette étude parue lundi dans la revue Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Une vingtaine de babouins de Guinée, élevés à la station de primatologie du CNRS à Rousset (Bouches-du-Rhône), se sont vu proposer plusieurs images qu'ils pouvaient choisir en touchant un écran tactile.

Chaque image, montrée aléatoirement à deux singes dans un box, comportait deux carrés de deux couleurs différentes (donc deux réponses possibles). Si les deux individus sélectionnaient la même couleur, ils recevaient une récompense - du blé.

Au fil des essais - des dizaines de milliers enregistrés sur ordinateur - les singes ont rapidement développé une organisation hiérarchique des images en s'accordant sur une même couleur: ils prenaient presque toujours le carré rose lorsqu'il était présenté avec le carré bleu clair, ou le carré jaune en regard d'un carré rose...

Chaque individu avait d'abord la possibilité de voir ce qui se passait sur l'écran de l'autre. Mais dans la séquence suivante, l'accès visuel au partenaire (qui changeait) a été fermé, et la performance du groupe "n'a pas bougé", explique à l'AFP Anthony Formaux, du Laboratoire de psychologie cognitive (Université Aix-Marseille/CNRS).

"Cela nous a surpris qu'ils continuent à choisir la même image sans avoir recours à l'imitation", commente ce doctorant, auteur principal de l'étude.

Simple sensibilité à des couleurs plus saillantes que d'autres? Pas seulement, puisque la même manipulation leur a été proposée avec des dessins en noir et blanc, et le groupe continuait à s'organiser autour du même motif.

Ce comportement respecte les trois caractéristiques principales d'une convention, souligne le CNRS dans un communiqué: l'efficacité (la récompense bénéficie à tous), la stabilité (la +règle+ fonctionne donc elle change pas), avec comme prérequis l'arbitraire (d'autres solutions sont possibles).

Chez l'homme, les conventions sociales, comme se faire la bise ou se serrer la main pour se saluer, viennent aussi faciliter "la résolution de problèmes de coordination rencontrés par le groupe", analyse Anthony Formaux. Selon lui, "le langage est une énorme convention, puisqu'à l'origine, des individus ont dû se mettre d'accord sur des mots".

Comment interpréter une telle organisation sans recours au langage? "On suppose que les babouins savaient que le groupe s'était mis d'accord, mais on ne sait pas comment", répond-il.

