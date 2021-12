Challenge européen: Kolbe, une première avec Toulon sans relief

Toulon (AFP) – La star sud-africaine Cheslin Kolbe, attendu, scruté, n'a pas réellement su se mettre en évidence pour sa première avec Toulon, vainqueur en Challenge européen des Italiens de Zèbre avec le bonus sans briller (28-14).

Publicité Lire la suite

Touché à un genou avec sa sélection, l'ancien Toulousain, recruté cet été, a donc dû patienter quatre mois pour jouer sous ses nouveaux coéquipiers. Il devra également patienter pour marquer son premier essai depuis plus d'un an.

La dernière que la "souris atomique" a aplati en club, c'était avec le Stade toulousain, contre l'Ulster (29-22), le 12 décembre 2020.

Toujours en Rouge et Noir mais plus à l'est, Kolbe a livré des débuts mièvres.

Lancé à l'aile vendredi soir en Challenge européen contre l'équipe de Parme, il a longtemps été privé de munitions même si sur son premier ballon récupéré sous une chandelle, il a montré qu'il n'avait rien oublié de ses crochets dévastateurs en éliminant deux adversaires.

Mais, jusqu'à la pause, il est resté très discret, à l'image de Toulonnais trop imprécis qui parvenaient à marquer grâce à la puissance de leurs avants.

A la mi-temps, Kolbe a ensuite glissé au centre après la sortie de Julien Hériteau, visiblement touché.

Dans une rencontre loin d'être maîtrisée par des Toulonnais peu inspirés, il n'a pas su porter seul une équipe trop brouillonne. Si Baptiste Serin a ajouté un troisième essai en jouant rapidement une pénalité près de l'en-but, Kolbe n'était jamais trouvé proche de la zone de marque.

Il a finalement terminé le match à l'aile après l'énorme tampon reçu par Aymeric Luc. Cheslin Kolbe et ses coéquipiers devront rapidement monter le curseur car l'Union Bordeaux-Bègles déboule dans dix jours pour un match décisif en vue du top six.

Toulon, qui retrouve des couleurs sous la houlette de son nouveau coach Franck Azéma, a besoin d'encore un peu de temps. Cheslin Kolbe aussi.

© 2021 AFP